Seit mehr als einem Jahr lebt Staffordshire-Mix Cora bei einer Familie in Thüringen. Als Listenhund der Kategorie 1 darf sie in Bayern nicht gehalten werden. Das Tierheim Nürnberg hat die damals dreijährige Hündin an sie vermittelt. Die Familie berichtet über Erfahrungen mit der Hündin und wie es "die beste Entscheidung ihres Lebens" war.

Tierheim Nürnberg: Familie überglücklich über Adoption von "Kampfhund" Cora

Anfang des Jahres 2020 ist Cora ins Tierheim Nürnberg gekommen. "Sie musste ins Tierheim, weil sie in Bayern ein Hund der Kategorie 1 ist", schrieb das Tierheim damals bei Facebook. Danach fing laut Tierheim die Suche nach einem neuen Besitzer an. Über ein Jahr später "durften wir das erste Mal unsere Cora kennenlernen", schrieb die Familie in einer emotionalen Nachricht bei Facebook. Seit dem 01. April 2021 wurde sie offiziell das neue Familienmitglied. "Der beste Aprilscherz unseres Lebens", so die Familie.

Die Vermittlung läuft laut Tierheim-Mitarbeiterin Miriam Zimmermann wie bei anderen Hunden auch ab. "Die Familie musste natürlich ein paar Mal vorbeikommen, damit man sich aneinander gewöhnen kann", erklärt sie. "Je nach Bundesland kommt es darauf an, ob man eine Sondergenehmigung für einen Listenhund braucht. In dem Fall kam die Familie aus Thüringen, da ist das kein Problem", so Zimmermann weiter. "Auch wenn die Entscheidung bereits nach dem ersten Treffen im Herzen getroffen war, wollten wir sie intensiver kennenlernen. Schließlich wollten wir ein Familienmitglied adoptieren und nicht mal eben ein neues Sofa kaufen", so die neue Familie von Cora.

Laut Tierheim Nürnberg war Cora ein Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden müsse. "Nach über einem Jahr, mit ihr an unserer Seite, könnten wir nicht glücklicher mit ihr sein", so die Familie weiter. Sie sei nach Aussage der Familie "der beste Beweis dafür, dass man einen Listenhund aus dem Tierheim mit unbekannter Vergangenheit adoptieren kann und auch als Hundeerstlinge kein Negativbeispiel werden muss".