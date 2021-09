Tierheim Nürnberg kümmert sich seit dem 10. August 2021 um Hündin Cherry

kümmert sich seit dem 10. August 2021 um "Vermutlich ein Leben lang von ihrem Besitzer geschlagen"

Dazu hatte Cherry einen bösartigen Tumor und benötigt teure Therapie

Tierheim bittet um Unterstützung und appelliert an Verantwortung der Menschen

Bereits am 3. September 2021 wandte sich das Tierheim Nürnberg mit einem dringlichen Post an die Facebook-Community: "Misshandelte Cherry braucht eure Hilfe!" Wie Miriam Zimmermann vom Tierheim Nürnberg inFranken.de berichtet, habe das Veterinäramt die neunjährige Pointer Mix Hündin ihrem Besitzer abgenommen, da dieser sie misshandelt habe. Noch heute habe das Tierheim mit einer weiteren Schwierigkeit zu kämpfen, die "wie immer" mit der Unterstützung der Menschen zu tun habe.

Tierheim Nürnberg: Hündin benötigt Chemo-Therapie - Woher kommt das Geld?

Hündin Cherry sei ein erneuter Fall, bei dem das Tierheim eine teure Behandlung übernehmen müsse, weil die Besitzer sich nicht ausreichend um das Tier gekümmert hätten. Der "faustgroße bösartige Tumor" sei inzwischen entfernt, doch jetzt sei eine teure Chemo-Therapie in Tablettenform nötig. "Die Chemo, mit der der Tierarzt ihr Leben möglicherweise um Jahre verlängern kann, kostet für den Rest ihres Lebens anfänglich ca. € 370,- im Monat und später, sollten die Medikamente reduziert werden können, um die € 230,- im Monat. Deshalb ist Cherry jetzt auf eure Hilfe angewiesen!", schreibt das Tierheim Nürnberg auf Facebook.

Das Tierheim suche "entweder ein Zuhause bei Menschen, die das für Cherry leisten können oder Unterstützung bei den Kosten." Zwar sei noch niemand zur Aufnahme der Hündin bereit, doch das Tierheim wandte sich heute (Freitag) mit einem erfreulichen Update an die Öffentlichkeit. Erste Spenden hätten den Beginn der Chemo-Therapie ermöglicht. Die Hündin sei stabil, sie fresse gut und ob die Chemo anschlage, würden die nächsten Wochen zeigen, erzählt Zimmermann inFranken.de. Das Tierheim würde bei einer Vermittlung weiterhin einkommende Spenden vollständig an die neuen Besitzer weitergeben.

Eigentlich hätten sie derzeit Aufnahmestopp für Kleintiere und Katzen. Dazu seien einige Hunde in Quarantäne. Da sich das Tierheim Nürnberg ausschließlich über Spenden und Erbschaften finanziere, stehe es unter Druck: "Natürlich zahlen wir, wenn keine Spenden reinkommen, aber das fehlt uns natürlich an anderer Stelle. Daher sind wir immer auf die Unterstützung der Leute angewiesen." Zimmermanns Appell an alle Haustier-Interessenten: "Informiert euch vorher, was ein Tier für Kosten mit sich bringen kann, erkundigt euch ausreichend und sagt dann nicht, wenn das Tier da ist: Weg damit, ich übernehme die Verantwortung nicht mehr."

