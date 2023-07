Tierheim Hersbruck: "Wurde Freddy ausgesetzt?"

Finderin macht Beobachtung direkt nach Entdeckung

direkt nach Entdeckung Verdacht um Hundeschicksal verstärkt sich - wegen bestimmter Anzeichen

um - wegen bestimmter Anzeichen Vierbeiner habe "extreme Verlustängste"

Als der junge Hund Freddy am Donnerstag (6. Juli 2023) im Tierheim Hersbruck abgegeben wurde, nachdem man ihn auf einem Feldweg fand, stellte sich folgende Frage: "Wurde Freddy ausgesetzt?" "Leider verhärtet sich unser Verdacht", so das Tierheim in einem Beitrag in den Sozialen Medien.

Tierheim Hersbruck nimmt Vierbeiner Freddy auf - mehrere Anzeichen deuten auf trauriges Schicksal hin

"Wir können nicht sicher sagen, ob er ausgesetzt wurde, gehen aber stark davon aus, weil sich seit einer Woche immer noch niemand gemeldet hat", erklärt ein Mitarbeiter des Tierheims Hersbruck, gegenüber inFranken.de. Außerdem habe "Freddys" Finderin ein Auto wegfahren sehen, bevor sie den Hund an einem Feldweg entdeckte. Da der Vierbeiner nicht gechippt sei, könne das Tierheim keine Rückschlüsse auf seine Besitzer oder sein genaues Alter ziehen.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Tier ausgesetzt worden sein könnte, seien die eingedrückten Haare an seinem Hals gewesen: "Das kann eigentlich nur von einem Halsband stammen." Er sehe zwar nicht verwahrlost aus, habe bei seiner Ankunft im Tierheim Hersbruck allerdings sehr viele Zecken gehabt, so der Mitarbeiter. Nach einigen Tagen im Tierheim bekam "Freddy" demnach Schuppen, deshalb vermutet das Tierheim eine Getreide-Allergie und bittet um Futterspenden: "Bitte achtet aber darauf, dass es ohne Zucker und Getreidezusätze ist, um seine Allergie nicht noch zu verschlimmern", heißt es vonseiten des Tierheims.

Da Hunde in Deutschland als "Sache" gelten, könne man Freddy erst dann vermitteln, wenn sich der Besitzer nach 6 Monaten immer noch nicht gemeldet habe. Dazu komme, dass das Tier "extreme Verlustängste" habe: "Freddy hat ständig Angst, alleine gelassen zu werden und wenn er Menschen sieht, freut er sich total", erklärt der Mitarbeiter. Jetzt bleibe der Vierbeiner vorerst im Tierheim Hersbruck, wo man sich ausgiebig um ihn kümmert.