Am Donnerstag, 15. Juli 2021, wilderte der Tiergarten der Stadt Nürnberg das dritte Jahr in Folge Europäische Ziesel (Spermophilus citellus) in Tschechien aus. Dort gelten die kleinen Nagetiere als vom Aussterben bedroht. Die 28 ausgewilderten Ziesel, je 14 Männchen und Weibchen, sind in diesem Jahr im Tiergarten geboren und aufgewachsen.

Insgesamt hat der Tiergarten Nürnberg seit 2014 bereits 110 Ziesel an Auswilderungsprojekte abgegeben. Solche Projekte müssen langfristig angelegt werden, besonders bei Arten, die wie Ziesel in der Nahrungskette eher unten stehen, und die von Natur aus regelmäßig gefressen werden. Dies gehört auch zu Auswilderungen mit dem Ziel der Wiederherstellung von Natur und natürlichen Prozessen dazu. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die diesjährige Auswilderung fand in Kooperation mit dem Museum Karlovy Vary, der Agentura ochrany prírody a krajiny CR (Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik) und dem südböhmischen Zoo Hluboká sowie dem Opel-Zoo Kronberg im Taunus statt. Ausgewildert wurden die Ziesel am Písecný vrch, einem knapp 340 Meter hohen Hügel etwa vier Kilometer westlich der tschechischen Stadt Decín. Decín liegt im Norden des Landes, in der Nähe der Grenze zu Sachsen.

Einige Ziesel – auf Tschechisch „sysel“ – wurden in verlassene, mit Futter ausgestattete Baue gesetzt, andere kamen in kleine Gehege. Die Tiere sollten einige Zeit benötigen, um sich heraus zu graben. So haben sie schon einen sicheren, vertrauten Bau und werden davon abgehalten, unvorsichtig davonzurennen und möglicherweise gleich gefressen zu werden.

Zooinspektor Thomas Seitz vom Tiergarten Nürnberg begleitete die diesjährige Auswilderung: „Wir freuen uns riesig, dass wir mit Tieren aus dem Tiergarten Nürnberg zur Bestandstützung dieser sympathischen Erdhörnchenart in Tschechien beitragen können. Ein schönes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Zoos und Naturschutz im Freiland“, sagt Thomas Seitz.

Ziesel sind kleine, etwa 200 bis 400 Gramm schwere Nagetiere, die sonnige und nur niedrig bewachsene Lebensräume wie Trockenrasen bevorzugen. Dazu gehören auch menschengemachte Lebensräume wie Flugfelder oder Golfplätze. Diese wurden bereits von Nürnberger Zieseln in Tschechien besiedelt.

Das Ziel der Auswilderungsaktion in Tschechien ist es, die bestehenden, räumlich getrennten und zum Teil nur wenig vitalen Kolonien der Region zu verstärken und wieder zu vernetzen und einen genetischen Austausch zu ermöglichen. Unter Umständen ist so zukünftig auch eine Einwanderung von Zieseln nach Deutschland möglich. Dort kam die Tierart noch bis in die 1980er Jahre im Erzgebirge vor. Heute gelten Ziesel in Deutschland jedoch als ausgestorben.