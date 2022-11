Wie der Tiergarten Nürnberg in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben Anfang November 2022 auf dem Gelände des Zoos die Dreharbeiten für den Kinofilm "Die Chaosschwestern Feat. Pinguin Paul" stattgefunden.

Neben einigen Kinderdarstellerinnen und -Darstellern seien auch Stars wie Janine Kunze, Max Giermann, Denis Moschitto, Felix Klare und Michael Lott für die Dreharbeiten im Tiergarten gewesen. Der Kinofilm basiere auf der Kinderbuchserie "Die Chaosschwestern".

"Spannende Erfahrung": Vize-Chef des Tiergarten Nürnbergs schwärmt von Dreharbeiten

Gedreht worden sei unter anderem an der Pinguinanlage, bei den Pavianen, im Manatihaus und im Eingangsbereich des Tiergartens. Hierfür hätten Tiergartenmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie Mitglieder des Filmteams Besucherinnen teilweise umgeleitet oder gebeten, während einer Aufnahme kurz zu warten.

Der stellvertretende Leiter des Tiergartens, Jörg Beckmann: "Wir sind den Besucherinnen und Besuchern sehr dankbar, dass sie den kurzfristigen Einschränkungen mit so großem Verständnis entgegengekommen sind." Auch das Tiergartenteam sei in Vorbereitung auf die Dreharbeiten und währenddessen gefordert gewesen. "Der Filmdreh war eine spannende Erfahrung für unsere Mitarbeitenden", so Beckmann. "Von unserem Futtermeister über Elektro- und Landschaftsgärtnermeister, Tierpflegerinnen und Tierpfleger, Tiermedizin und Verwaltung war jeder Bereich zu einem gewissen Zeitpunkt in das Projekt involviert. Es ist toll, mit welchem Einsatz die Kolleginnen und Kollegen sich hier engagiert haben."

Ein weiterer Star des Films, Pinguin Paul, durfte den Tiergarten übrigens nicht betreten: Um die Übertragung von Krankheiten auf Zootiere zu vermeiden, müssten alle Tiere, die neu in den Tiergarten kommen, zunächst einige Wochen in Quarantäne. Zudem müssten sie nach europäischem Recht aus speziell zugelassenen Einrichtungen kommen, weshalb der Pinguin nicht an den Dreharbeiten im Tiergarten Nürnberg teilnehmen durfte.

