Bei den Totenkopfäffchen (Saimiri boliviensis) im Tiergarten der Stadt Nürnberg gibt es Nachwuchs: In den vergangenen drei Wochen sind insgesamt fünf Jungtiere geboren. Aufmerksame Besucherinnen und Besucher hätten gute Chancen, sie auf der Anlage neben dem Giraffenhaus zu sehen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, halten sie sich entweder im Innenbereich oder auf der Außenanlage auf.

"Noch krallen sich die kleinen Äffchen im Fell ihrer Mütter fest und lassen sich von ihnen herumtragen. In einigen Monaten werden sie dann die ersten Erkundungen alleine wagen. Bei den Totenkopfäffchen gab es im Tiergarten zuletzt 2018 Nachwuchs", heißt es.

Die Zucht der Totenkopfäffchen werde im Europäischen Zuchtprogramm EEP koordiniert, an dem sich auch der Tiergarten beteilige. In diesen Programmen züchten Zoos demnach koordiniert Tierarten, um stabile Populationen außerhalb ihres natürlichen Lebensraums aufrechtzuerhalten. So soll auch das Aussterben von stark gefährdeten Arten verhindert werden.

Vater der fünf neugeborenen Äffchen sei ein Männchen, das Anfang März dieses Jahres im Rahmen des EEP aus dem Zoo Les Sables in Frankreich zur Zucht in den Tiergarten gekommen sei.

"Das Männchen kam während der Paarungszeit zu uns. Das war natürlich ein guter Zeitpunkt, wir mussten aber behutsam vorgehen und konnten es nicht direkt zur großen Gruppe lassen. Nach der Ankunft durfte das Männchen erstmal einen Tag zur Ruhe kommen und sich eingewöhnen. Über zwei Wochen hinweg haben wir dann immer mehr Weibchen zu ihm gelassen und ihn so schrittweise an die Gruppe gewöhnt", wird Dagmar Fröhlich, Tierpflegerin und stellvertretende Revierleiterin, zitiert.

Totenkopfaffen hätten eine besondere Sozialstruktur: Die Weibchen bildeten eine Gruppe mit fester Rangordnung und die männlichen Tiere hielten sich – außerhalb der Paarungszeit – am Rand der Gruppe auf. "Auch unser Männchen musste sich nach der Paarungszeit häufig vor den Weibchen zurückziehen, die ihm gegenüber dann aggressiver waren. Inzwischen hat er aber viel dazugelernt und konnte sich sehr gut in die Gruppe einfügen. Dass wir im ersten Jahr gleich so viele Jungtiere haben, ist ein großer Erfolg."

Die Tragzeit bei den Totenkopfäffchen dauere in der Regel 150 bis 170 Tage. Im Tiergarten leben demnach derzeit elf Weibchen, ein Männchen und die fünf Jungtiere.

Totenkopfäffchen leben laut Stadt in tropischen Gebieten Südamerikas und kommen in Teilen Boliviens, Brasiliens und Perus vor. "Wegen ihrer markanten Kopfzeichnung und ihres Verhaltens sind Totenkopfäffchen bei den meisten Zoobesuchern sehr beliebt. Sie eignen sie deshalb gut als Botschafter für den Schutz des südamerikanischen Tropenwalds", so Diana Koch, Kuratorin im Tiergarten Nürnberg. "Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Art derzeit noch als ‚nicht gefährdet‘ ein, die Bestände nehmen allerdings ab. Die koordinierte und gezielte Zucht in menschlicher Obhut wird deshalb auch für diese Tierart immer wichtiger."

Im Verhältnis zu ihrem Gesamtgewicht hätten Totenkopfäffchen von allen Primaten das größte Gehirn. Das heiße aber nicht, dass sie viel schlauer seien als andere Affen, sie könnten aber schnelle Bewegungen besonders gut wahrnehmen und seien sogar in der Lage, kleine Vögel aus dem Flug zu fangen. Totenkopfäffchen ernährten sich hauptsächlich von Insekten und Früchten. In den ersten Monaten würden sie von den Müttern gesäugt, so die Stadt Nürnberg.