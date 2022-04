Das Team des Tiergartens der Stadt Nürnberg habe am Montag, 4. April 2022, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Schwaig eine Hecke auf Gut Mittelbüg, der Außenstation des Tiergartens mit bio-zertifizierter Landwirtschaft, gepflanzt, so die Stadt Nürnberg.

"Damit wurde ein Rückzugs- und Lebensraum für Rebhühner, Fasane, anderes Niederwild, Vögel und zahlreiche Insekten geschaffen. Die auf insgesamt 1.800 Quadratmetern angelegte Pflanzung, bei der die Kinder mit anpacken, entsteht entlang eines Ackers. Wichtig ist dabei, dass die Hecke parallel zur Bearbeitungsrichtung des Ackers wächst, damit Aussaat, Ernte und Bodenbearbeitung nicht erschwert werden", so die Stadt. Bei der Planung der Hecke mussten die Verantwortlichen demnach einige weitere Punkte beachten:

„Die Pflanzen dürfen der Verrohrung der Beregnungsanlage nicht zu nahe kommen, damit ihre Wurzeln dem System nicht schaden“, sagte der Futtermeister des Tiergartens, Gerd Schlieper, der auch für den Bio-Bauernhof zuständig ist.

„Auch die querende Gastrasse müssen wir bei der Pflanzung freilassen.“ Weil die Flächen im Überflutungsbereich der Pegnitz liegen, musste neben den Umweltbehörden auch das Wasserwirtschaftsamt Nürnberger Land das Vorhaben prüfen und genehmigen.

Schließlich ging es darum, die richtigen Pflanzen für die Bedingungen vor Ort auszuwählen: Kinder und Tiergarten-Team setzten unter anderem Wildäpfel, Echte Wildbirnen, Stieleichen, Gemeine Ebereschen, Elsbeeren und Kornelkirschen.

Das Projekt mache deutlich, wie komplex der Schutz von Arten und das Bemühen um die Bewahrung der Biodiversität sei. So müssten die jungen Pflanzen vor dem Verbiss durch Biber geschützt werden, die nach jahrelangem Bemühen von Naturschutzorganisationen wieder eine Heimat im Pegnitztal gefunden haben und die ebenfalls eine wichtige Rolle im Ökosystem einnähmen. Zugleich sollen mit der Heckenpflanzung wieder Lebensräume für Fasane und Rebhühner im Pegnitztal entstehen. „An drei Standorten im Pegnitztal vermehren sich bereits Fasane, die wir ausgewildert haben“, so Oliver Pürkel, Tiergartenmitarbeiter und zugleich Jäger im Revier Schwaig/Rückersdorf/Wetzendorf.

Er appelliere dabei an die Hundebesitzer der Region, das Vorhaben zu unterstützen und ihre Hunde speziell in der Brutzeit von März bis September an die Leine zu nehmen.