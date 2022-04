Die beiden Küken des Bartgeierpaares des Tiergartens der Stadt Nürnberg sind noch vor dem Schlupf gestorben. Den Tod des älteren Kükens bemerkten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstag, 29. März 2022. Wenige Tage später, am Montag, 4. April 2022, ist auch das zweite Küken gestorben. Wie der Tiergarten der Stadt Nürnberg erklärt, soll nun eine pathologische Untersuchung die Todesursache klären.

Das Nürnberger Bartgeierpaar ist Teil des Europäischen Zuchtprogrammes EEP (EAZA ex situ-Programm), an dem sich europaweit über 40 Zoos und Zuchtstationen beteiligen. Der Nachwuchs der beiden wäre entweder für die Zucht neuer Bartgeier-Generationen eingesetzt oder aber ausgewildert worden. So stand eine Auswilderung in Berchtesgaden im Rahmen des gemeinsamen Auswilderungsprojekts des Tiergartens, des Nationalparks Berchtesgaden, der Vulture Conservation Foundation (VCF) und federführend des Bayerischen Naturschutzverbandes LBV Anfang des Jahres im Raum.

Statt des eigenen Bartgeiernachwuchses sollen nun zwei Jungvögel aus einer anderen Zucht in Nürnberg Station machen und aneinander gewöhnt werden, ehe sie im Juni im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert werden.