"Alpakas, Bisons, Hirsche, Tiger und einige weitere Tiere des Tiergartens der Stadt Nürnberg freuen sich über eine Spende von 150 Weihnachtsbäumen",, heißt es. Die Schaustellerinnen und Schausteller der Kinderweihnacht haben die Bäume dem Tiergarten Ende November überlassen, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Zebus, Ziegen, Schafe und Alpakas haben bereits an den frisch geschlagenen Bäumen geknabbert.

In den kommenden Tagen verteile das Tiergartenteam die übrigen Weihnachtsbäume an weitere Pflanzenfresser wie Takine, Wisente, Bisons, Hirsche und viele mehr. Für sie sei das frische Grün eine willkommene Abwechslung auf dem Futterplan, aber auch noch mehr als das: „Wegen ihres Gehaltes an Rohfasern, Terpenenund ätherischen Ölen sind frische Nadelgehölze ein wertvolles Winterfutter“, sagt der Inspektor des Tiergartens, Thomas Seitz.

„Zum Spielen geben wir die Bäume aber auch zu den Eisbären, Löwen und Tigern. Als Abwechslung im „Tigeralltag“ träufeln wir manchmal etwas Parfüm auf die Bäume, dann reiben sich die Tiere genussvoll mit dem Nadel- und Parfümduft ein.“ Dass die Bäume in diesem Jahr an den Tiergarten gingen, sei außergewöhnlich.

„Normalerweise verschenken wir die Weihnachtsbäume am Ende der Kinderweihnacht an unsere Besucherinnen und Besucher“, sagt Barbara Lauterbach vom Süddeutschen Schaustellerverband. „Um den Händlern aber in dieser ohnehin für alle schwierigen Situation keine Konkurrenz zu machen, haben wir uns nach der Absage der Weihnachtsmärkte dazu entschieden, die Bäume in diesem Jahr an den Tiergarten zu geben.“