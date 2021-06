Premieren-Fieber in der Tafelhalle: Ab Donnerstag, 24. Juni 2021, erleben drei Theater-Stücke mit offenen Nachgesprächen ihre Uraufführung. Gezeigt werden Susanna Curtis‘ „Butterfly Brain“, Manuela Neudeggers Aufklärungsstück für Jugendliche mit dem Titel „Berührt Euch!“ und Henrik Kaalunds „The Matter of Fact“ – alles als Präsenzveranstaltungen in der Äußeren Sulzbacher Straße 62. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Henrik Kaalund hat sein Stück für digitales und analoges Zuschauen konzipiert. Soziale Netzwerke, Presse und digitale Informationsdienste: Die Möglichkeiten sich zu (des)informieren waren selten so mannigfaltig. Dabei steht es jeder und jedem frei, einen eigenen Fokus zu wählen – für viele Konsumentinnen und Konsumenten ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. In den Showings von „The Matter of Fact“ (im März und Mai) konnte man im Stream bereits Recherchematerial erleben und online aktiv an der tänzerischen Umsetzung von Newsmeldungen mitwirken - per Live-Chat. Die Premiere erlebt man nun live in der Tafelhalle oder via Livestream mit am Donnerstag, 9. Juli 2021, um 20 Uhr, ein weiterer Termin ist der Freitag, 10. Juli, 20 Uhr. Es findet ein offenes Nachgespräch im Anschluss statt. Der Zugang zum Livestream ist möglich über www.stream.tafelhalle.de (Passwort: Nachrichten09).

Als herbeigesehnte erste Premiere seit vielen Monaten feiert die Tafelhalle „Butterfly Brain“. Susanna Curtis (Curtis & Co.- dance affairs) wagt sich an das schwierige Thema Demenz und findet eine sehr berührende – nicht rührselige – sinnlich-unterhaltende Sprache, sich dieser Krankheit natürlich zu nähern. Die vier Darsteller spielen auf sensible, achtsame Weise mit der ihr innewohnenden Absurdität. Es geht um jene, deren Vergessen allzu oft vergessen wird. Die Premiere ist am Donnerstag, 24. Juni, um 20 Uhr, weitere Aufführungen gibt es am Freitag und Samstag, 25. und 26. Juni, jeweils um 20 Uhr. Manuela Neudeggers theoretischer Aufklärungsunterricht wendet sich an junge Menschen ab 14 Jahren: Was macht unsere Sexualität eigentlich aus? Was macht sie mit uns? Vier Theatermachende nähern sich dieser Frage in einer nicht ganz korrekten Aufklärungsshow, die dazu einlädt, unverkrampft über das Thema Sexualität und allem was dazu gehört nachzudenken. Premiere ist am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr, weitere Aufführungen gibt es am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Juli, jeweils um 19 Uhr.

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro (jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr) nur im Vorverkauf unter www.tafelhalle.de, www.kuenstlerhaus-nuernberg.de und bei der Kultur Information unter EMail kulturinfo@stadt.nuernberg.de sowie telefonisch unter 09 11 / 2 31- 40 00.