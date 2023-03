Nürnberg vor 1 Stunde

Strom

Stromausfall in Nürnberg: Defekt legt Innenstadt lahm - Polizei muss Verkehr regeln

Ein Defekt bei einem Kunden hatte am Dienstag in Nürnberg weitreichende Konsequenzen: In der Innenstadt kam es am Nachmittag zu einem größeren Stromausfall.