Am Sonntagabend (10. Oktober 2021) ist es in einer Gaststätte in Schwabach in der Friedrichstraße zu einem Streit unter Gästen gekommen. Wie die Polizeiinspektion Schwabach am Montag (11. Oktober 2021) mitteilt, konnte zwar der tatsächliche Grund der Auseinandersetzung noch nicht ermittelt werden, allerdings dürfte es sich um eine Diskussion unter übermäßigem Alkoholkonsum gehandelt haben.

Im Verlauf des Streits wurde ein 21-Jähriger ins Gesicht geschlagen. Er musste vom BRK ins Klinikum nach Schwabach gebracht werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Täters und des genauen Tathergangs laufen noch. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wollte einer der Gäste schließlich alkoholisiert mit seinem Auto davonfahren. Die Beamten konnten dies gerade noch verhindern. Die Schlüssel des Gastes wurden sichergestellt und an einen nüchternen Gast übergeben.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz