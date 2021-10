Röthenbach a. d. Pegnitz vor 48 Minuten

Corona-Regelung

Streit bei Kleingartenverein: Mann missachtet 3G-Regelung bei Versammlung und wird handgreiflich

Im Rahmen der Mitgliederversammlung eines örtlichen Kleingartenvereins kam es am Samstag zu einer verbalen Auseinandersetzung in Röthenbach an der Pegnitz. Dabei wurde ein 57-jähriger Mann handgreiflich.