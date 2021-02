Am Montag (22. Februar 2021) beginnen die Bauarbeiter an zwei Überführungsbauwerken auf der A3 im Nürnberger Norden. Das berichtet die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung am Mittwoch (17. Februar 2021).

Demnach überführt das erste Bauwerk (396b) einen Geh- und Radweg in der Nähe des Weißensees über die A3. Das zweite Bauwerk (392c) überführt nahe Buchenbühl einen öffentlich Feld- beziehungsweise Waldweg über die A3. Bis voraussichtlich Herbst 2021 werden beide Bauwerke durch Ersatzneubauten ersetzt, heißt es weiter.

A3 Bauarbeiten: Darauf müssen sich Verkehrsteilnehmer einstellen

Verkehrsteilnehmer müssen sich darauf einstellen, dass im Laufe des Februars 2021 noch Holzungen durchgeführt werden müssen. Die entsprechende Verkehrsführung für die A3 wird ab ebenfalls am Montag, dem 22. Februar 2021 eingerichtet. Um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu stören, bleiben alle sechs Fahrstreifen erhalten und werden nur stellenweise verengt.

Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.