Am letzten Augustwochenende bietet das Tourismus-Büro Schwabach fünf Stadtrundgänge zu verschiedenen Themen an. Los geht es am Donnerstagabend mit einem Spaziergang durch die Stadtgeschichte. Start ist um 18 Uhr am Rathaus. Das teilt die Stadt Schwabach mit.

Auch Kommissare sind an diesem Wochenende im Einsatz. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr beginnt die Spurensuche am Schillerbrunnen. Gut zwei Stunden zeigen die Kriminalbeamten verschiedene Tatorte in der Goldschlägerstadt und berichten über die Taten und ihre Hintergründe. Die Fortsetzung mit dem Rundgang: Tatort 2.0 - das Verbrechen schläft nie, folgt am Samstag um 16 Uhr. Die Kommissare erwarten Sie bei dieser Führung am Rathaus.

Die Geschichte der französischen Glaubensflüchtlinge, die im 17. Jahrhundert in Schwabach eine neue Heimat fanden, ist einer der zwei thematischen Schwerpunkte einer Führung am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Den anderen Schwerpunkt bilden die Keller, die bereits im Mittelalter angelegt und für die verschiedensten Zwecke genutzt wurden. Hier ist der Treffpunkt an der Franzosenkirche in der Boxlohe.

Einen guten Überblick über die Stadtgeschichte liefere der Rundgang „Schwabach zum Kennenlernen“ und führe dabei zu den bekannten Sehenswürdigkeiten und unbekannten Winkeln der Goldschlägerstadt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus.

Für alle Führungen ist eine telefonische Anmeldung bis spätestens Freitag, 12 Uhr unter Telefon 09122 860 241 erforderlich. Die Führungen kosten 5 €/ 3€ pro Person.