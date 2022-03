Der gemeinsame Spendenaufruf der Stadt Nürnberg mit dem Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg trägt erste Früchte. Am Dienstag, 1. März 2022, konnten Geldspenden in Höhe von 13 000 Euro nach Charkiw übermittelt werden, von denen vor Ort bedarfsgerecht Lebensmittel gekauft, verpackt und verteilt wurden, erklärt die Stadt Nürnberg.

Von einem Teil der Lebensmittel bereiteten die Mitarbeiterinnen der Partnerorganisation warme Speisen, die an Charkiwer verteilt wurden, die keine Möglichkeit mehr haben, sich selbst eine warme Mahlzeit zu bereiten. Weiterhin wurden für einen Teil der Spenden Medikamente für eine Charkiwer Kinderklinik gekauft.

Am heutigen Freitag, 4. März, konnte der Partnerschaftsverein eine zweite Geldanweisung nach Charkiw in Höhe von 18 000 Euro erfolgreich übermitteln. Mit den Mitteln werden die Partnerorganisationen vor Ort wieder die notwendigen Güter für die Versorgung der Menschen kaufen und verteilen.

Weitere Summen werden überwiesen, solange in Charkiw eine sichere Annahme möglich ist. Hilfekette mit der Partnerstadt Krakau (Polen) wird aufgebaut Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind mehrere hunderttausend Flüchtlinge in Polen angekommen. Zehntausende davon in Nürnbergs Partnerstadt Krakau.

Von dort aus werden Hilfstransporte in die Ukraine vorbereitet. „Unsere Stadt ist auch zu einem der wichtigen Zentren geworden, von denen aus täglich Lastwagen in verschiedene Städte der Ukraine fahren“, schrieb Krakaus Stadtpräsident Jacek Majchrowski an Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König und listete dringend benötigte Materialien auf.

Das Klinikum der Stadt Nürnberg stellt derzeit Medikamente, Verbandsmaterial und medizinische Instrumente zusammen, die so bald als möglich, voraussichtlich noch dieses Wochenende, nach Krakau transportiert werden. Unter

Spendenkontonummer: DE12 7605 0101 0001 3500 58

Stadtsparkasse Nürnberg

Verwendungszweck: „Hilfsprojekte in Charkiw“,

können weitere Geldspenden eingezahlt werden.