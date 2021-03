Wegen der Osterfeiertage verschieben sich die Leerungen der Abfallbehälter. Am Karfreitag, 2. April 2021, und am Ostermontag, 5. April 2021, leert der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) im gesamten Stadtgebiet – einschließlich der Einzugsgebiete der Bürgerämter Ost und Süd – keine Rest- und Bioabfallbehälter. Deshalb verschieben sich die Abfuhrtermine in den zwei Wochen nach Ostern wie folgt:

Freitag, 2. April (Karfreitag), auf Dienstag, 6. April,

Montag, 5. April (Ostermontag), auf Mittwoch, 7. April,

Dienstag, 6. April, auf Donnerstag, 8. April,

Mittwoch, 7. April, auf Freitag, 9. April,

Donnerstag, 8. April, auf Samstag, 10. April,

Freitag, 9. April, auf Montag, 12. April,

Montag, 12. April, auf Dienstag, 13. April,

Dienstag, 13. April, auf Mittwoch, 14. April,

Mittwoch, 14. April, auf Donnerstag, 15. April,

Donnerstag, 15. April, auf Freitag, 16. April,

Freitag, 16. April, auf Samstag, 17. April.

Diese Terminverschiebungen sind im Online-Abfuhrkalender des ASN bereits enthalten.