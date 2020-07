FCN trifft in Relegation auf Ingolstadt: Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der 2. Bundesliga nachsitzen. Das 1:1 gegen Holstein Kiel am letzten Spieltag (28. Juni 2020) reichte nicht aus, um sich vor der Relegation zu retten. Seit Samstagnachmittag (4. Juli 2020) steht nun auch der Gegner für die Relegation um den Klassenverbleib fest. Der Club muss gegen den FC Ingolstadt ran, ein fränkisch-bayerisches Derby steht also bevor.

Die Suche nach einem Gegner aus der 3. Liga gestaltete sich bis zuletzt äußerst spannend: Erst am letzten Spieltag setzten sich die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig als direkte Aufsteiger durch - der FC Ingolstadt ist nun gegen den Club gefordert, wenn man ebenfalls in die 2. Bundesliga aufsteigen will. Und dies alles auch nur, weil der Tabellenführer und Meister der 3. Liga, der FC Bayern II, wegen der geltenden Regelung nicht aufsteigen darf - weshalb in dieser Saison sogar der vierte Platz für die Relegation ausreichte.

Relegation zur 2. Liga: FCN zuerst daheim, dann auswärts gegen Ingolstadt

Die Termine der beiden Relegationsspiele sind schon länger fix: Das Hinspiel findet für den 1. FC Nürnberg am Dienstag, den 7. Juli, im heimischen Max-Morlock-Stadion statt. Anpfiff ist um 18.15 Uhr. Zum Rückspiel kommt es vier Tage später: am Samstag, den 11. Juli, genießt dann der Drittligist - also FC Ingolstadt - Heimrecht. Anpfiff am Samstag ist ebenfalls um 18.15 Uhr. Beide Partien werden live im ZDF und im Stream auf zdf.de übertragen. Auch der Pay-TV-Anbieter DAZN und Amazon Prime* zeigen die zwei Relegations-Duelle.

Der Club wird durch den ehemaligen Erstligisten Ingolstadt immens gefordert: Mit nur 40 Gegentoren stellt Ingolstadt die beste Defensive der 3. Liga. Vor allem auswärts sind sie schwer zu knacken. Die "Schanzer" haben dabei auch einige bundesligaerfahrene Spieler in ihren Reihen - ergänzt durch einige zweikampfstarke Talente. Jedoch konnten sie ihre Stärken nicht immer abrufen: Gegen tief stehende Gegner taten sich die Schanzer oft schwer, gerade in den Heimspielen gegen schwächere Gegner verschenkte man Punkte.

Schlüsselspieler könnte der Ex-Nürnberger Stefan Kutschke werden: Das Ingolstädter Spiel ist auf den Kapitän im Sturm ausgerichtet. Gelingt es dem Club, ihn auszuschalten, sind die Nürnberger dem Klassenerhalt bereits ein gutes Stück näher. Nürnbergs neuer Coach Michael Wiesinger appellierte vor dem Relegations-Hinspiel daher an die klassischen Fußball-Tugenden: Entschlossenheit, Willenskraft und Lauffreude.

Jens Kellers Zeit als Club-Coach ist indes vorbei: Der Verein hat sich von seinem alles in allem erfolglosen Trainer getrennt. In den anstehenden Relegationsspielen werden die Franken von Ex-Coach Michael Wiesinger und FCN-Legende Marek Mintal betreut.

