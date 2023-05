Magdeburg vor 1 Stunde

2:2 in Magdeburg

Heißer Abstiegskampf: Der Club muss weiter um Klassenerhalt zittern

Der 1. FC Magdeburg spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger machte am Freitagabend durch ein 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg den Klassenverbleib perfekt, um den die Gäste weiter bangen müssen.