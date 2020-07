Vor den wichtigen Relegationsspielen will der 1. FC Nürnberg in Neustadt an der Donau Kraft tanken. Das neue Trainer-Team, um Michael Wiesinger und Marek Mintal, versammelt die Mannschaft von Donnerstag (2. Juli 2020) bis Samstag für ein Kurz-Trainingslager.

"Wir wollen die gesamte Mannschaft und das Funktionsteam ganz eng zusammen haben. Neben dem Training werden wir die Tage auch intensiv für Gespräche nutzen", sagt Chefcoach Wiesinger. Aufgrund der weiter bestehenden Corona-Bedingungen, haben Clubfans nicht die Möglichkeit, die Trainingseinheiten vor Ort zu verfolgen.

FCN: Erster Neuzugang steht fest

Neben den Vorbereitungen auf die Relegationsspiele laufen beim FCN auch die Planungen für die kommende Spielzeit.