Der FCN rangiert aktuell auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Stand heute (16. Juni, 10.00 Uhr) würde der Club in die Relegation müssen. Nicht die schlechteste Option, da sogar der direkte Abstieg in die 3. Liga droht.

Die Lage im Tabellenkeller des deutschen Unterhauses spitzt sich zu. Lediglich fünf Zähler trennen den Tabellenletzten Dresden von Osnabrück, die derzeit auf Platz 14 liegen. Der 1. FC Nürnberg muss noch gegen Wehen Wiesbaden, den VfB Stuttgart und Holstein Kiel antreten. Direkte Konkurrenten des FCN ist neben den genannten Teams aus Dresden, Wiesbaden und Osnabrück auch noch der Karlsruher SC.

Die aktuelle Tabelle im Zweitliga-Keller:

inFranken.de zeigt, welche Szenarien dem FCN im Abstiegskampf bevorstehen können:

Szenario 1: Drei Siege, neun Punkte. Damit hätte der Club am Saisonende 42 Zähler auf dem Konto, was sicherlich für den Ligaverbleib reichen würde. Neben dem Aspekt, dass dies die sicherste Variante ist, dürfte es auch die unwahrscheinlichste sein - vor allem, weil Kellers Team noch gegen den Aufstiegsmitfavorit VfB Stuttgart ran muss.





Die Szenarien 1-3 würden dem FCN auch deshalb den Klassenerhalt bescheren, da der Club selbst gegen Mitkonkurrent Wiesbaden spielt sowie Dresden und Osnabrück sich noch duellieren müssen und sich damit gegenseitig die Punkte wegnehmen.



Zudem muss Osnabrück noch gegen Aufstiegsfavorit Hamburg spielen und der KSC noch gegen Bielefeld ran, was die Chancen für die Kellerkinder der Tabelle reduziert.





Holt der FCN nur noch einen Sieg, muss die Mannschaft von Jens Keller darauf hoffen, dass Wiesbaden keine zwei Siege einfährt. Gleichzeitig besteht in jedem Szenario das Restrisiko, dass Dresden noch die restlichen drei Spiele gewinnt.





Fazit: Will der FCN die Relegation vermeiden, müssen auf jeden Fall zwei Siege her. Das dürfte insbesondere gegen den VfB Stuttgart am schwierigsten werden. Das direkte Duell gegen Wehen Wiesbaden am Dienstag (16.06. um 18.30 Uhr) ist hingegen ein echtes "6-Punkte-Spiel", was definitiv nicht verloren werden darf. Die Partie bei Holstein Kiel ist im Vergleich dazu eine echte "Wundertüte".