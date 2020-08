Neuer Torwart für den FCN? Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg bastelt offenbar mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Nach Sportvorstand Dieter Hecking, dem neuen Coach Robert Klauß und dem ersten Neuzugang Tom Krauß (kommt auf Leihbasis von RB Leipzig) steht nun ein weiterer "Neuer" kurz vor einem Engagement beim Club.

Die Rede ist von Christian Früchtl vom FC Bayern München. Der 20-jährige Nachwuchskeeper des deutschen Rekordmeisters wechselt nach Informationen der "Bild" auf Leihbasis zum FCN. Früchtl soll beim Zweitligisten Spielpraxis sammeln.

Bayern-Juwel vor Wechsel zum FCN: Fordert Früchtl jetzt Mathenia heraus?

Nürnbergs neuer Trainer Klauß (35) und Sportvorstand Hecking (55) wollten Früchtl wohl unbedingt haben. Bereits am Dienstag soll Früchtl laut "Bild" schon am Trainingsgelände des fränkischen Traditionsclubs gewesen sein und am Donnerstag ins Training einsteigen.