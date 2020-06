Der FCN rangiert aktuell mit 36 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Stand heute (18. Juni, 10.30 Uhr) würde der Club damit die Klasse halten. Allerdings stehen noch zwei Partien an und viele Szenarien sind denkbar.

Die Lage im Tabellenkeller des deutschen Unterhauses spitzt sich zu. Lediglich fünf Zähler trennen den Tabellenletzten Dresden von Karlsruhe, das derzeit auf Relegationsplatz 16 liegt. Der 1. FC Nürnberg muss noch gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 21.06.2020, 15.30 Uhr) und Holstein Kiel (28.06.2020, 15.30 Uhr) antreten.

Die aktuelle Tabelle im Zweitliga-Keller:

inFranken.de zeigt, welche Szenarien dem FCN im Abstiegskampf bevorstehen können:

Szenario 1: Zwei Siege, sechs Punkte. Damit hätte der Club am Saisonende 42 Zähler auf dem Konto, was sicherlich für den Ligaverbleib reichen würde. Neben dem Aspekt, dass dies die sicherste Variante ist, dürfte es aber auch die unwahrscheinlichste sein - vor allem, weil Kellers Team noch gegen den Aufstiegsmitfavorit VfB Stuttgart ran muss.





Fazit: Will der FCN die Relegation vermeiden, muss auf jeden Fall noch ein Sieg her. Auf die Leistung in Wiesbaden kann Kellers Team definitiv aufbauen, obwohl der VfB ein härterer Brocken für die Cluberer werden dürfte. Falls der FCN verlieren sollte, läuft es auf einen alles entscheidenden Spieltag in Kiel raus.