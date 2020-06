Am Donnerstagabend (25. Juni 2020) kam es in einem Park im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Als die Polizei einschritt, verletzte ein 41-jähriger Mann zwei Beamte. Das berichtet die Polizei Mittelfranken.

Gegen 20.00 Uhr kam es im Jamnitzerpark zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Nachdem zunächst zwei Männer (41 und 45 Jahre alt) aufeinander losgegangen waren, wurde ein 32-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, wiederum von einem 22-Jährigen attackiert.

Unterstützungskommando rückt an: Mann (41) würgt und schlägt Beamte

Als eine Polizeistreife des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) eintraf, griff einer der Beteiligten die Beamten an. Zunächst trat er einem 33-jährigen Polizisten gegen das Schienbein. Als ein anderer Beamter einen der Schläger festnehmen wollte, griff der 41-Jährige auch ihn an. Er nahm den 24-jährigen Polizisten von hinten in den Würgegriff und versetzte ihm einen Faustschlag gegen den Kopf. Der Tatverdächtige musste daraufhin überwältigt und festgenommen werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Insgesamt nahm die Polizei drei Personen vorläufig fest.

Der angegriffene 24-jährige Polizeibeamte erlitt durch den Faustschlag eine Kieferverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Dort befindet er sich derzeit in Behandlung.

Reihe an Vergehen: 41-Jähriger muss sich verantworten

Neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung, die aufgrund der vorausgegangenen Schlägerei gegen die drei Festgenommenen eingeleitet wurden, muss sich insbesondere der 41-jährige Tatverdächtige nun wegen weiterer Delikte verantworten. Ihm werden neben Körperverletzung auch der tätliche Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten, versuchte Gefangenenbefreiung und Beleidigung vorgeworfen. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Nürnberg-West geführt.

