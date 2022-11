Mitten im Berufsverkehrs am Montagmorgen (7. November 2022) kippte am Kreuz Nürnberg (Kreis Nürnberger Land) ein Lkw-Anhänger um, der mit Matratzen beladen war. Dies teilte die Polizei Mittelfranken auf Nachfrage mit.

Der Lkw war aufgrund eines Fahrfehlers an die Fahrbahnrandbegrenzung gestoßen. Infolgedessen kam der angekoppelte Anhänger in Schieflage und kippte auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung München. Beide Fahrspuren der Überleitung von der A3 auf die A9 seien somit blockiert gewesen. Verletzt habe sich dabei niemand.

Vollsperrung des Kreuz-Nürnberg in Fahrtrichtung München: Wieder freigegeben

Durch die Sperrung der Überleitung sei es zu einem langen Rückstau gekommen. Für die Bergung des Anhängers sei die Straßenmeisterei im Einsatz gewesen, um den Anhänger wieder aufzustellen. Die Überleitung ist inzwischen (Stand 11 Uhr) wieder freigegeben. Zwischen 7 Uhr und 10.30 Uhr habe sich durch die Vollsperrung ein langer Rückstau gebildet.

