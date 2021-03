Im Nürnberger Tiergarten kam am 01. Februar 2021 ein Somali-Wildesel auf die Welt. Der kleine Hengst sei "das erste Jungtier, das in der im Herbst 2020 fertiggestellten Gemeinschaftsanlage für Somali-Wildeselherde und Mendes-Antilopen geboren worden ist", teilte der Tiergarten in einer Pressemitteilung am Donnerstag (04. März 2021) mit.

In der freien Natur gelten Somali-Wildesel, die auf dem afrikanischen Kontinent besiedelt sind, als vom Aussterben bedroht. Der Tierbestand nimmt jährlich ab, aktuell wird er auf etwa 23 bis 200 erwachsene Tiere weltweit geschätzt. Damit zählt diese Art zu den seltensten Tieren überhaupt.

Niedriger Tierbestand - Zoos und Tiergärten wichtig zum Überleben der Tierart

Im Tiergarten der Stadt Nürnberg werden Somali-Wildesel seit Jahren erfolgreich gezüchtet. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag im Überlebenskampf der Tiere.

Bei gesichertem Schutz in der Wildnis können die Esel auch wieder in ihrer Heimat angesiedelt werden.