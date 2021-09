Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf dem CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef bestätigt worden. Söder erhielt als einziger Kandidat 600 der 685 gültigen Delegiertenstimmen. Damit standen 87,6 Prozent hinter dem Parteichef.

Insgesamt waren 694 Stimmen abgegeben worden, neun Stimmen waren ungültig.

Söder erneut Parteichef der CSU: Er stellte sich demonstrativ hinter Laschet

Söder landete damit knapp über dem Ergebnis von 87,4 Prozent bei seiner ersten Wahl Anfang 2019, blieb aber hinter dem Ergebnis bei seiner Wiederwahl von Oktober 2019 zurück - damals waren es 91,3 Prozent. Söder, der die Wahl annahm, war von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner offiziell zur Wiederwahl vorgeschlagen worden.

Söder hatte zuvor die Delegierten auf einen anstrengenden Wahlkampfendspurt eingeschworen und die Geschlossenheit mit der Schwesterpartei CDU und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) betont. Er sei sich sicher, dass die Union die Umfrage-Lücke zur SPD in den verbleibenden beiden Wochen bis zum Wahltermin noch schließen könne.

Demonstrativ stellte sich Söder hinter Laschet, der als Gast am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg erwartet wird. Zuvor hatte es angesichts historisch schwacher Umfragewerte skeptische Stimmen aus der CSU über die Kandidatur Laschets gegeben.

Söder warnt erneut deutlich vor "Linksrutsch"

Söder hat zum Auftakt seiner Parteitagsrede vehement vor einem Linksrutsch in Deutschland nach der Bundestagswahl gewarnt. «Die Umfragen sind nicht ausreichend. Es droht tatsächlich ein politischer Erdrutsch», sagte Söder mit Blick auf ein mögliches Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei.

Mit Blick auf mögliche Koalitionen warnte Söder erneut vor einer Ampelregierung mit SPD, FDP und Grünen: «Noch vor einigen Wochen hieß es, wir sind für Steuersenkungen in der FDP. Jetzt sagt man, nun ja, wenn keine Steuererhöhungen, dann könnte das schon reichen. Also man spürt den intensiven Flirt.» Die FDP müsse sich nun klar äußern, wohin ihre Reise nach der Wahl gehe.

«Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz oder Annalena Baerbock», fügte er hinzu und versprach Geschlossenheit der Schwesterparteien CSU und CDU in den letzten beiden Wochen des Wahlkampfs. «Ich habe keinen Bock auf Opposition», sagte Söder unter dem Beifall der Parteitagsdelegierten. «Wir werden den Linken zeigen, dass wir noch nicht aufgegeben haben.»