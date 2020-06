Sexualdelikt am Nürnberger Celtisplatz - Polizei sucht Zeugen: In der Nacht auf Mittwoch (17. Juni 2020) ist eine Frau im Nürnberger Süden von einem Unbekannten mutmaßlich belästigt worden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, schlief die obdachlose Frau auf einer Parkbank am Celtisplatz, als sich ihr gegen 1.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter "in sexueller Absicht" näherte. Im Anschluss an seine Tat entfernte sich der Mann.

Zeugen alarmieren Polizei: Ermittler bitten um Hinweise

Die Geschädigte vertraute sich daraufhin Zeugen an, die wiederum die Polizei verständigten.