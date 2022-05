SEK-Einsatz in Nürnberg: In der Nürnberger Seeleinsbühlstraße läuft seit Freitagmittag (13. Mai 2022) ein größerer Einsatz der Polizei. Weil sich ein Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert hat, sperrten Einsatzkräfte der Polizei die Umgebung ab.

"Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann, der als vermisst gegolten hat", erklärt Janine Mendel, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, inFranken.de. Als ihn Beamten der Polizei Nürnberg-West am Freitag gegen 11.45 Uhr in seiner Wohnung aufsuchen wollten, verwehrte der Mann ihnen demnach den Einlass. "Er hat den Zutritt verweigert und die Kollegen bedroht", berichtet Mendel.

Polizeieinsatz in Nürnberg: SEK vor Ort

Anschließend verschanzte sich der 32-Jährige der Polizeisprecherin zufolge in seinen vier Wänden. Polizisten versuchen demzufolge gegenwärtig Kontakt zu dem Anwohner aufzunehmen. "Wir wissen aktuell nichts über eine Waffe", sagt Mendel.

Rund um den Einsatzort in der Seeleinsbühlstraße kommt es aktuell zu Sperrungen für den Verkehr. "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort", schreibt die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite. Eine Gefahr für Außenstehende bestehe nicht. Der Bereich solle von der Bevölkerung aber dennoch gemieden werden.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.