Am Freitag, den 12. Februar 2021, kam es in den Abendstunden zu einem größeren Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt. Grund dafür war ein 29-jähriger Mann, der sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Freundin in der Ammanstraße verschafft hatte, wie die Polizei berichtet.

Bereits am Donnerstag hatte sich der Mann unberechtigten Zugang zu der Wohnung verschafft und seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht. Die Polizeibeamten nahmen den 29-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam.

Mann verschanzt sich in Wohnung der Ex-Freundin - Festnahme durch SEK

Als sich der Mann am nächsten Tag erneut auf den Weg zur Wohnung seiner ehemaligen Freundin machte, erkannten ihn einige Anwohner und verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Mann bereits erneut unberechtigterweise in der Wohnung verschanzt. Weil unklar war, ob der Mann Waffen bei sich trug, rückten Spezialeinsatzkräfte der Polizei sowie Beamte der Verhandlungsgruppe Mittelfranken zum Einsatzort an.

Da eine Kontaktaufnahme scheiterte, drangen Beamte des SEK in die Wohnung ein und nahmen den 29-Jährigen fest, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wegen seines psychisch fremdgefährlichen Zustands wird der Mann im Anschluss an die medizinische Erstversorgung in eine Fachklinik eingewiesen, teilt die Polizei mit.

Auch interessant: Erst vor wenigen Tagen hat sich eine mutmaßliche Reichsbürger-Anhängerin in einer Wohnung in Nürnberg verschanzt - und somit ebenfalls einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Thumbs: Symbolbild, fsHH/Pixabay