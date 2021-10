In Schwaig ist es am Samstag (23. Oktober 2021) zu einem schmerzhaften Erlebnis für eine Radfahrerin gekommen. Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz mitteilt, wartete sie an einer roten Ampel.

Eine 84-jährige Dame aus Schwaig fuhr mit ihrem Pkw zunächst hinter der Radfahrerin und hielt dann neben ihr. Hierbei bemerkte sie nicht, dass sie mit dem rechten Vorderreifen auf dem linken Fuß der Radfahrerin stand. Erst nach Ende der Rotlichtphase fuhr sie vom Fuß herunter.

Die Radfahrerin musste zur weiteren Abklärung ins Klinikum Nürnberg verbracht werden.