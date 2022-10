Krimifans aufgepasst! Die Schwabacher Kommissare bieten für dieses Jahr noch einmal die beliebten Tatort-Führungen an, am Freitag, 21. Oktober (Tatort 2.0), um 17 Uhr und am Samstag, 22. Oktober (Tatort 3.0), um 16 Uhr. Wie die Stadt Schwabach erklärt, werden an den beiden Tagen unterschiedliche Tatorte besucht und Fälle vorgestellt.

Alle angesprochenen Kriminalfälle basieren auf wahren Begebenheiten und sind in Schwabach verübt worden. Die Kommissare waren bzw. sind an deren Aufklärung direkt beteilig und gewähren einen interessanten Einblick in ihren vielseitigen Berufsalltags. Hier haben sie mit viel Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis und Ausdauer den einen oder anderen Ganoven hinter Schloss und Riegel gebracht.

Eine telefonische Anmeldung bis Freitag, 21. Oktober, 12 Uhr ist erforderlich unter 09122 860-241. Tickets: Erwachsene 5 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren 3 Euro. Die Führungen starten am Rathaus.