Das Mobile Kino stellt auch dieses Jahr wieder die große Leinwand im Innenhof des Alten DG auf. Wie die Stadt Schwabach berichtet, dürften sich Fans des Freiluftkinos über "sieben wunderbare und sehr unterschiedliche Filme freuen". Die Vorstellung beginne jeden Abend um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr). Für Getränke und kleine Snacks sei gesorgt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen und Karten für alle Filme gebe es auf www.sommernachtfilmfestival.de und gegebenenfalls an der Abendkasse.

Sonntag, 21. August, 20.30 Uhr: Es ist nur eine Phase, Hase

Deutsche Komödie um ein Ehepaar in den Wirren der „Alterspubertät“. Wem die Sinn- und Lebensfragen der knapp 50-jährigen nicht fremd sind, wird sich wiederfinden: Was bleibt, wenn die Haare schwinden, die Kinder das Haus verlassen und Zweisamkeit sich anders anfühlt als in jungen Jahren?

Montag, 22. August, 20.30 Uhr: House of Gucci

Biopic um eine der berühmtesten Familien der Welt und ihre Abgründe. Als die junge Patrizia den Millionenerben Maurizio Gucci ehelicht, will sie nicht nur hübsches Beiwerk sein: Von Anfang an macht sie keinen Hehl daraus, dass sie strategisch ins Firmenimperium eingreifen will.

Dienstag, 23. August, 20.30 Uhr: Contra

An der altehrwürdigen Frankfurter Goethe-Universität sorgt Professor Pohl durch seinen latenten Alltagsrassismus immer wieder für Unmut. Um ihn endlich zu kurieren, wird er der jungen Jura-Studentin Naima zur Seite gestellt.

Mittwoch, 24. August, 20.30 Uhr: The French Dispatch

Ein typisch fulminanter Wes-Anderson-Film, der den Mikrokosmos des Magazins „The French Dispatch“ und seiner Mitarbeitenden in einer Collage skurriler Geschichte erblühen lässt: Die eines Künstlers im Gefängnis und seiner Muse, die einer wilden Affäre während der Studentenunruhen oder die der Entführung eines Kindes, das dank eines Sternekochs gerettet wird.

Donnerstag, 25. August, 20.30 Uhr: Rabiye Kurnaz gegen George W. Busch

Eine Bremer Hausfrau fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihr Sohn Murat in Guantanamo einsitzt. Ohne Verfahren und ohne Gerichtsurteil haben die amerikanischen Behörden ihn nach den Anschlägen vom 11. September als Terrorist eingestuft. Rabiye Kurnaz heuert Rechtsanwalt Bernhard an, im Gegensatz zu ihr ein eher in sich gekehrter Mensch. Zusammen gehen sie durch die Instanzen.

Freitag, 26. August, 20.30 Uhr: Glück auf einer Skala von 1 bis 10

Berührender Film über eine große Freundschaft! Das erste Aufeinandertreffen von Igor und Louis ist schmerzhaft, Igor landet nämlich im Straßengraben. Bestatter Louis hat ihn versehentlich von der Straße gedrängt. Zum Glück ist Igor, der an den Folgen von zerebraler Kinderlähmung leidet, nicht viel passiert, doch fortan heftet er sich an Louis‘ Fersen.

Samstag, 27. August, 20.30 Uhr: Eingeschlossene Gesellschaft

Prohaska will reden. Seinem Sohn fehlt genau ein Punkt, um zum Abitur zugelassen zu werden. Und das liegt aus seiner Sicht am Lehrkörper. Mit Waffengewalt erzwingt der erboste Vater eine Lehrerkonferenz: Die Herren und Damen sollen sich gefälligst einigen, wer von ihnen seine Benotung revidieren wird. Doch je länger das Gespräch dauert, desto weniger geht es um den Schüler, und desto mehr pikante Details kommen ans Licht…

Getränkeausschank

Es würden nur Getränke in geschlossenen Flaschen verkauft. Wer aus einem Glas trinken möchte, werde gebeten, eines mitzubringen.