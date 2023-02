"Ausgelassene Stimmung am Faschingsdienstag in Schwabach", beginnt die Polizeiinspektion Schwabach ihr Resümee zum Faschingsdienstag (21. Februar 2023) und zeigt sich mit dem Ablauf des Umzuges insgesamt zufrieden, der laut Polizei störungsfrei verlief. Im Laufe des Tages wurden die Polizeibeamten jedoch durch mehrere Vorfälle im Stadtgebiet stark eingebunden.

Zum ersten Vorfall kam es noch während des laufenden Faschingsumzug: Ein 12-jähriges Mädchen wurde stark alkoholisiert am Königsplatz von den Einsatzkräften aufgegriffen. Die Beamten stellten einen Promillewert von knapp 1,0 fest. Das Mädchen wurde ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Anschließend wurde das Jugendamt über den Vorfall informiert.

Faschings-Resümee: Autofahrer verletzt Mädchen - mehrere Körperverletzungen gemeldet

Kurz nach Umzugsende ereignete sich am Spitalberg auf Höhe der Königsstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer einem 7-jährigen Mädchen über den Fuß fuhr. Das Mädchen musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden. In den Abendstunden provozierte ein stark alkoholisierter 26-Jähriger andere Faschingsbesucher auf dem Königsplatz, sodass ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Kurz darauf schlichteten die Einsatzkräfte der Polizei, noch rechtzeitig einen Streit vor einem Schwabacher Lokal in der Innenstadt, sodass hier eine Auseinandersetzung verhindert werden konnte. Zugleich wurde die Polizei zum Schillerplatz gerufen, wo es bereits zu einer Körperverletzung gekommen war. Der betroffene Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im weiteren Verlauf des Abends mussten die Einsatzkräfte zwei weitere Körperverletzungsdelikte aufnehmen, da stark alkoholisierte Personen mit dem Sicherheitspersonal einer Lokalität in Streit gerieten. Ein 18-Jähriger beleidigte kurz danach am Königsplatz Einsatzkräfte der Polizei, denen er sich gegenüber äußerst aggressiv verhielt und letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

