Schwabach vor 28 Minuten

Tierrettung

Polizeieinsatz auf der A6 - Katze vermutlich von Brücke gestürzt

In Schwabach ist am Samstagnachmittag eine verletzte Katze an der A6 gefunden worden. Sie war wohl von der Brücke gestürzt und musste von der Polizei eingefangen werden.