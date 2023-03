Ein Mitarbeiter eines Recycling-Betriebs in der Alten Rother Straße in Schwabach teilte dem Polizeipräsidium Mittelfranken am Samstag (18. März 2023) mit, dass sich offenbar maskierte Männer auf dem Gelände befanden.

Als sich die Polizisten dem Betrieb näherten, versuchten die beiden Unbekannten zu flüchten. Hierbei gelang es, den 61-jährigen Tatverdächtigen sofort festzunehmen. Der zweite Mann im Alter von 42 Jahren konnte durch einen Polizeihubschrauber außerhalb des Geländes aufgefunden und schließlich in einem Gebüsch versteckt angetroffen werden.

Polizei nimmt Diebes-Trio fest - Täter wollten schwere Beute machen

Daraufhin wurden die Einsatzkräfte auf einen Kleintransporter aufmerksam, der einige Hundert Meter von der Firma entfernt geparkt hatte. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen Mann im Alter von 51 Jahren fest, welcher offenbar auf das bereits festgenommene Duo wartete. Im Verlauf der Absuche des Geländes stellten die Beamten dann das Unfassbare fest: Die Männer hatten rund 500 Kilogramm Kupfer zum Abtransport bereitgelegt.

Nun muss sich das Trio wegen schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten.

