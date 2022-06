Bereits am 03. Juni 2022 wurde ein junger Mann in Schwabach in der Straße "Am Falbenholzweg" gegen 20.00 Uhr von zwei Männern zusammengeschlagen. Der Geschädigte befand sich zusammen mit seiner Freundin auf dem Heimweg.

Zur selben Zeit der gegenüberliegenden Straßenseite kam dem Paar eine Gruppe bestehend aus vier jungen Männern entgegen. Einen von ihnen kannte der Geschädigte bereits von früher, wie die Polizeiinspektion Schwabach berichtet.

Personengruppe kommt auf Pärchen zu - und attackiert Mann

Die Personengruppe überquerte "ohne ersichtlichen Grund" die Straße und schubste den jungen Mann nach hinten, woraufhin dieser zu Fall kam. Anschließend schlugen zwei Männer aus der Personengruppe auf den Geschädigten ein. Kurz darauf ließen die Schläger von dem Mann ab und die Gruppe rannte davon.

Bei dem Vorfall erlitt der Mann neben Schmerzen im Rücken auch Hämatome und Schürfwunden im Gesicht. Aufgrund der Verletzungen begab er sich später in ärztliche Behandlung.

Kurz nach dem unvermittelten Angriff hielt eine Autofahrerin neben dem Pärchen an und bot ihnen Hilfe an. Die Beiden lehnten das Angebot jedoch ab.

Polizei bittet um Zeugenaussagen

Die Polizei Schwabach bittet die Autofahrerin nun, sich bei der Polizei zu melden. Sie könnte wichtige Zeugenaussagen liefern. Weitere Zeugenaussagen und sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabach unter der Telefonnummer 09122/927-0 entgegen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)