Bereits am Eröffnungswochenende von ortung 12 hat der Nürnberger Künstler René Martin vor Ort Schmuck der besonderen Art angefertigt: Ketten aus veganem Pfannkuchenteig. Nun ist er ein zweites Mal vor Ort: Die veganen Pfannkuchen-Juwelen entstehen noch einmal live am letzten Wochenende der ortung, am Samstag, 21. und Sonntag, 22. August jeweils von 13 bis 19 Uhr vor dem ehemaligen Café Geißler, Neue Gasse 4. Der individuell angefertigte Schmuck entstehe "in Interaktion mit dem Publikum", teilt die Stadt Schwabach in einer Ankündigung mit.

Auch Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD) habe schon eine neue „ortungAmtskette“ entgegengenommen. Im Austausch gegen ein Porträt bekämen die Besuchenden ein individuelles Schmuckstück, dessen Existenz durch seine Beschaffenheit aber "zeitlich begrenzt" sei. Um dem "entgegenzuwirken", sammle René Martin fotografisch die Momentaufnahmen der Trägerinnen und Träger. Auf einem Großbildschirm und in den Schaufenstern des ehemaligen Cafés sollen diese während der gesamten ortung ausgestellt werden.

Bei der interaktiven Kunstaktion gehe es um Transformation: Nahrung werde zu Kunst und das getragene Schmuckstück zeige den Wert der Nahrung bildhaft gesteigert. "Die liebevolle Verbindung, die beim Tragen des Pfannkuchen-Juwels zwischen den Trägerinnen und Trägern und dem Schmuckstück entsteht, zeigt symbolisch, für wie wertvoll wir Nahrung erachten sollten", heißt es.

Die Verwendung von Lebensmitteln zur Herstellung der Juwelen solle dazu beitragen, den gedankenlosen Umgang mit Nahrung zu überdenken und hinterfragen: "Sind Lebensmittel nicht wertvoller als Gold und Juwelen? Sollten wir sie nicht mehr wertschätzen?"