Gegen 21 Uhr in der Silvesternacht randalierte ein offensichtlich alkoholisierter 31-jähriger Mann in der Wohnung seiner Mutter, zerstörte dort das Cerankochfeld und die Wohnungstüre und schließlich die Hauseingangstüre, bevor er wieder in die Wohnung seiner Mutter ging, wie die Polizeiinspektion Schwabach mitteilte.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten sprang der Mann vom Balkon des 2. Obergeschosses auf die darunter liegende Grünfläche und ging flüchtig. Trotz der Beteiligung mehrerer Streifen an der Fahndung konnte der Mann nicht gestellt werden.

Mann schlägt anschließend auf geparkte Autos ein und wird gefasst

Knapp 2 Stunden später erhielt die Schwabacher Polizei die Mitteilung, dass ein Mann völlig ausraste und wild auf geparkte Fahrzeuge eintreten und auf sie einschlagen soll. Diesmal konnten die Beamten den aggressiven Mann festnehmen.

Nach ersten Ermittlungen hat die Person mindestens 20 Fahrzeuge angegangen. Ob an allen Autos auch tatsächlich Schäden entstanden ist noch unklar. Da der Mann sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik überstellt.