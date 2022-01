Für einen Betreuungsplatz in einer der städtischen Kindertagesstätten können Schwabacher Eltern schon eine Voranmeldung für das Betreuungsjahr, das im September beginnt, abgeben. Diese diene lediglich zur Erfassung der Kinder, deren Erziehungsberechtigte einen Betreuungsplatz in einer städtischen Einrichtung wünschen, teilt die Stadt Schwabach mit.

Die Aufnahme des Kindes gilt erst mit Abschluss des Betreuungsvertrages als verbindlich für beide Seiten. Derzeit planen die städtischen Einrichtungen einen "Tag der offenen Tür" für Samstag, 22. Januar, zu folgenden Uhrzeiten:

Haus für Kinder Altstadt: 10 Uhr bis 13 Uhr

Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte: 10 Uhr bis 13 Uhr

Anne-Frank-Kindergarten: 14 Uhr bis 17 Uhr

Kindergarten Forsthof: 14 Uhr bis 17 Uhr

Die Anmeldetage für das nächste Kindergartenjahr sind am Montag und Dienstag, 24. und 25. Januar. An diesem Tag könnten die Voranmeldungen in der jeweiligen Einrichtung abgegeben oder in den Briefkasten der jeweiligen Einrichtung geworfen werden. Auch eine Übermittlung per E-Mail an die jeweilige Kindertageseinrichtung sei möglich. Die Kontakte fänden sich auf der oben genannten Internetseite.

Je nach Pandemielage könnten sich jedoch noch Änderungen ergeben. Interessierte werden gebeten, sich auf der städtischen Homepage vorab über die aktuellen Zutrittsbestimmungen zu informieren. Die Formulare zur Kita-Voranmeldung in Schwabach finden sie online.