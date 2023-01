Am Montagabend (02.01.2023) gab es einen Verkehrsunfall in der südlichen "Ringstraße" in Schwabach, wie die Polizei am Samstag (07.01.2023) mitteilt.

Bei dem Unfall wurde ein Jugendlicher beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der Jugendliche wurde umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Personen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwabach unter der Telefonnummer 09122/927-0 in Verbindung zu setzen.

