Wendelstein vor 27 Minuten

Kind gebissen

Hund fällt Bub (8) an und beißt ihm in den Arm - Besitzer kümmert es nicht

Die Polizeiinspektion Schwabach sucht Zeugen einer Hundeattacke, die sich am Montag (09.05.2022) in Wendelstein ereignete. Hierbei schnappte ein Hund nach einem achtjährigen Jungen, der an Hund samt Halter vorbeigehen wollte, und verletze ihn.