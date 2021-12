Die Stadt Schwabach verkündet die geänderten Müllabfahrtzeiten mit Angabe der ursprünglichen Termine und der Ausweichtermine:

Bioabfall am 23. Dezember 2022 statt Heiliger Abend (24. Dezember)

Bioabfall am 30. Dezember 2022 statt Silvester (31. Dezember)

Restmüll Mittwoch, 5. Januar 2022, Bioabfall Freitag, 7. Januar 2022, Gelbe Säcke Samstag, 8. Januar 2022 statt an Drei Könige (6. Januar)

Die Abfallbehälter müssten – wie sonst auch – am Abfuhrtag ab 6.30 Uhr bereitstehen. An Weihnachten und Neujahr fällt häufig mehr Abfall an als sonst im Jahresverlauf. Deshalb würden im Zeitraum 27. Dezember bis einschließlich 7. Januar auch Tonnen geleert, bei denen sich der Deckel nicht schließen lässt.

Ansonsten gelte: Der Deckel muss geschlossen sein, überfüllte Tonnen könnten nicht geleert werden. Auch bei Schnee oder Glatteis sei die Stadt Schwabach bemüht, die Müllabfuhr termingerecht durchzuführen. Sollte aufgrund der Witterung in Einzelfällen keine Abfuhr möglich sein, "bitte die Abfallbehälter draußen stehen lassen"; sie werden zeitnah nachgeleert.

Alle Verschiebungen der Müllabfuhr aufgrund von Feiertagen sind online einsehbar. Die Web-Anwendung ermögliche die Erzeugung und auch den Druck eines Abfuhrplans. Ebenso könnten die Termine als iCal-Dateien in den Smartphone-Kalender heruntergeladen werden. Auch sei es möglich, sich so automatisch ans Rausstellen erinnern zu lassen.