Wirt empfängt Gäste in Gaststätte - Polizei kontrolliert

Gaststätte war eigentlich seit Jahren geschlossen

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife in Schwabach am Freitagabend eine Gaststätte. Eigentlich hat diese Lokalität seit vier Jahren geschlossen. Dennoch trafen die Beamten im Gastraum den Wirt sowie neun weitere Gäste an. Die Gäste spielten Karten, tranken Bier und andere Spirituosen und saßen an Tischen zusammen. Der Wirt gab lediglich an, dass "dies wohl jetzt dumm gelaufen sei", wie die Polizei schreibt.

Allen Anwesenden steht nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgrund des Infektionsschutzgesetzes bevor. Auf den Wirt kommen darüber hinaus Konsequenzen zu, weil er ohne Gaststättenkonzession Gäste bei sich bewirtete.