"Schwabacher Kunden genießen bereits jetzt die Vorteile der jüngsten Ankündigungen, so ist zum Beispiel das deutschlandweite Laden mit nur einer einzigen Ladekarte möglich. Ab dem 1. April können auch Kunden der Stadtwerke Roth mit der Tankkarte des Ladeverbunds bundesweit ihr E-Auto laden", erklären die Stadtwerke Schwabach und Roth.

In Zahlen bedeute dies: Schwabacher und Rother Stadtwerke-Kunden könnten von nun an 46.400 Ladesäulen in Deutschland zu den bekannten Konditionen Ökostrom aus Schwabach beziehungsweise Roth tanken.

Auch die RFID-Ladekarte könne jetzt über die Ladeverbund+ App bestellt werden. Weitere Neuerungen gebe es auch im Bereich der Blockiergebühren an Ladesäulen, so sei "auch das Laden über Nacht deutlich attraktiver geworden", heißt es.

Derzeit gibt es acht Säulen in Schwabach, davon ein Schnelllader, bis Ende des Jahres soll diese Anzahl verdoppelt werden. Die neuen Standorte würden nach Klärung mit den Fördermittelgebern bekannt gegeben.

Die Stadtwerke Roth betreiben aktuell fünf Ladesäulen in der Kreisstadt, heißt es. Drei neue Ladesäulen warten demzufolge im Hof der Stadtwerke auf ihren Betrieb in der Stieber- oder Veit-Stoß-Str. bzw. Sandgasse. In 2022 soll noch eine Schnellladesäule folgen.