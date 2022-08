Bislang Unbekannte sind innerhalb der vergangenen vier Wochen (29. Juli 2022 bis 29. August 2022) in eine Schule in Schwabach eingebrochen.

Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Adam-Kraft-Gymnasium in der Bismarckstraße. Sie entwendeten EDV-Hardware im Wert von mehreren hundert Euro. So berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Schwabach: Unbekannte brechen in Schule und Kindergarten ein

In der Zeit zwischen Montagnachmittag (29. August 2022) und Dienstagmorgen (30. August 2022) brachen ebenfalls unbekannte Täter*innen zudem in einen Kindergarten in der Asternstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über die Turnhalle Zutritt zum Gebäude und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Der genaue Schaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Beamt*innen bitten mögliche Zeug*innen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Täter*innen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst/dpa