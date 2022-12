Am Vormittag des 21.12.2022 erschienen sieben Schüler des Adam-Kraft-Gymnasiums bei der Polizei in Schwabach, um einen kurz zuvor aufgefundenen Geldbeutel abzugeben. Bei einer Begutachtung des Fundgutes stellte sich heraus, dass dieser neben Ausweisdokumenten auch Bargeld in einer höheren vierstelligen Summe enthielt.

Noch während der Aufnahme der Fundanzeige erschien die Eigentümerin des Geldbeutels bei der Dienststelle und konnte überglücklich selbigen wieder entgegennehmen. Wie sich herausstellte, hatte die betroffene Dame kurz zuvor das Geld bei der Bank abgehoben, wobei beim Versuch des Verstauens des Geldbeutels in der Jacke dieser zu Boden fiel.

Nicht schlecht staunten die Schüler der Q11 des "AKGs", als die Geschädigte jeden einzelnen von ihnen mit einem weit über den eigentlichen gesetzlich vorgeschriebenen Finderlohn hinausgehenden Betrag für ihre Ehrlichkeit belohnte.

Vorschaubild: © Michael Schwarzenberger / Pixabay (Symbolbild)