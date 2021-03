Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müssen immer mehr Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden. Nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Bereich.

Dem Ehepaar Lachmann aus Schwabach ging es da nicht anders. Auch seine Goldene Hochzeit konnte nicht stattfinden. Die Eheleute hatten dann aber eine andere Idee, das Geld für die Feier sinnvoll einzusetzen.

Statt Goldener Hochzeit: Spenden für die Partnerkommune

Ihre Goldene Hochzeit Mitte Februar konnten Helmut und Marianne Lachmann aus Schwabach gesundheits- und coronabedingt nicht feiern. Mit dem für die Feierlichkeiten vorgesehenen Geld, stattlichen 1500 Euro, hat das Ehepaar nun die Projektarbeit in der Schwabacher Partnerkommune Gossas unterstützt.

"OB Peter Reiß und die Vorsitzende der Gossas-Gruppe Margot Feser wissen am besten, wo Hilfe nötig ist“, so Marianne Lachmann, als sie das Geld im Rathaus vorbeibrachte. Oberbürgermeister Peter Reiß und die in der Stadt für Internationale Beziehungen zuständige Mitarbeiterin Anna Spaulding nahmen die Spende entgegen.

"Vielen Dank für dieses warmherzige Zeichen der Solidarität“, freute sich OB Reiß.