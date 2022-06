Zu einem Rundgang am Schwabacher Pinzenberg lädt das Tourismus-Büro der Stadt am Samstag, 11. Juni, ein. Teilnehmende könnten bei diesem einen der ältesten Stadtteile Schwabachs näher kennenlernen. Wie die Stadt Schwabach erklärt, war dieser in der frühen Neuzeit ein attraktiver und begehrter Ort des Wohnens und Arbeitens. Der Rundgang ist eine spannende Zeitreise zurück bis in das 17. Jahrhundert, als hier das Leben zu pulsieren begann.

Wer mitgeht, erfahre, warum gerade der Pinzenberg von gegrabenen Kellern so „durchlöchert“ ist und warum ein Brunnen an das einst berühmte Schwabacher Bier und seine Brautradition erinnere.

Am Ende führe der Spaziergang hinab in das komplett sanierte und atmosphä­rische Kellerlabyrinth und lade die Teilnehmenden ein, sich in acht Metern unter dem heutigen Straßenniveau auf die frühere Welt des Bierbrauens einzulassen. Diese einzigartigen Felsenkeller zwischen Schulgasse und Pinzenberg seien ein wesentlicher Bestandteil der Schwabacher Stadtentwicklung.

"Es ist nötig, eine Jacke und feste Schuhe zu tragen, denn im Keller ist es kalt, feucht und der Boden ist uneben."

Eine telefonische Anmeldung ist bis Freitag, 10. Juni,12 Uhr erforderlich unter 09122 860-241; Tickets kosten für Erwachsene 5 Euro, für Jugendliche (ab 12 Jahren) 3 Euro.