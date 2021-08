Der Bartholomäi-Markt findet am Montag, 16. August, von 8 und 17 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz und dem Königsplatz in Schwabach statt. Neben Lebensmitteln und Blumen werden dort auch nützliche Artikel des täglichen Bedarfs, Mode und Dekowaren angeboten. Der Bartholomäi-Markt geht auf Sankt Bartholomäus oder auch Barthelmess zurück, der am 24. August Namenstag feiert. Das teilt die Stadt Schwabach mit.

Aufgrund der Infektionsschutzverordnung der bayerischen Staatsregierung bestehe für die Händler, aber auch für die Kundschaft die Pflicht zum Tragen eines Mund-und Nasenschutzes. Ein ausreichender Abstand zu anderen Personen (mindestens 1,50 m) sei einzuhalten.